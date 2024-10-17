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Akdeniz’de göçmen faciasını Türk gemisi önledi

Akdeniz’de göçmen faciasını Türk gemisi önledi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 15:11
Akdeniz'de göçmen faciasını Türk gemisi önledi. Girit Adası'nın güneyinde içinde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu küçük bir göçmen teknesi su alarak battı. Türk gemisi 97 kişiyi kurtardı.
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