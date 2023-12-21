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Akdeniz'de fırtına etkili oluyor! Antalya’da dev dalgalar oluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 14:53
Meteoroloji'den Akdeniz'in batısına turuncu uyarı yapılmıştı. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Antalya'da fırtına nedeniyle THY 11 uçak seferini iptal etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.
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