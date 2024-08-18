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Akdeniz’de can pazarı! Teknenin batmasıyla ölümle burun buruna gelen 3 kişi böyle kurtarıldı

Akdeniz’de can pazarı! Teknenin batmasıyla ölümle burun buruna gelen 3 kişi böyle kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 11:16
Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde 3 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin batmasıyla Akdeniz’de ölümle burun buruna gelen 3 vatandaşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
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