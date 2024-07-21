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Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

İHA
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Giriş: 21.07.2024 10:13
Saat 07.01'de Akdeniz açıklarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
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