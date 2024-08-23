Akdamar Adası’nda tavşan alarmı! "Ada girdabın içinde ve yavaş yavaş batıyor"

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla arttı. Uzmanlar ada ve üzerindeki kilisenin çevresinde oyuklar açan ve bitki örtüsüne zarar veren bu hayvanların toplatılması konusunda yetkililere seslendi.

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