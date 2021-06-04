Akciğer naklinde bir ilk! Bir çocuğa akciğer nakli yapıldı

Ankara'da 15 yaşındaki Zeynep, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle 1 yıldır solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veriyordu. Şehir hastanesindeki doktorları ona umut oldu. Yapılan operasyonla ilk kez bir çocuğa akciğer nakli gerçekleştirildi. Akciğer Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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