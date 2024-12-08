08 Aralık 2024, Pazar
Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları kamerada! 1'i polis 7 kişinin yaralandığı kavganın sebebi basit bir uyarı çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 1'i polis 7 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların müdür odasını bastığı, çalışanları darp ettiği, bazı çalışanların kafalarına da orakla vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, olayın müşterinin araca LPG dolumu sırasında uyarılmasıyla başladığı ve ardından büyüdüğü öne sürüldü.