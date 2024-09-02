02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 13:44
Kütahya'nın Emet ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonu duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
Köpek ile kedinin dostluğu hayrete düşürüyor
Köpek ile kedinin dostluğu hayrete düşürüyor
İş çok, çırak yok
İş çok, çırak yok
Duvara çarpan sürücü ağır yaralandı
Duvara çarpan sürücü ağır yaralandı
İstanbul’da yollar göle döndü
İstanbul’da yollar göle döndü
Kayseri’de sünger fabrikasında yangın paniği
Kayseri'de sünger fabrikasında yangın paniği
İzmir’deki intikam cinayeti kamerada
İzmir'deki intikam cinayeti kamerada
Konya’da salçalık domates hasadı!
Konya’da salçalık domates hasadı!
İzmir’de biber üretimi!
İzmir’de biber üretimi!
Narin Güran’ın amcası adliyeye sevk edildi!
Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi!
Narin’in amcası adliyeye sevk edildi
Narin’in amcası adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster