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AK Parti'nin sloganı: Yeniden İstanbul

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Giriş: 09.06.2023 16:16
AK Parti, 2024 Yerel Seçimleri için İstanbul’da saha çalışmalarına start verdi. Peki, AK Parti’nin İstanbul’daki seçim sloganı ne? İşte cevabı…
AK Parti’nin sloganı: Yeniden İstanbul
AK Parti'nin sloganı: Yeniden İstanbul
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