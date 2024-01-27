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AK Parti'nin İzmir adayları A Haber'de!

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Giriş: 27.01.2024 16:47
Başkan Erdoğan, bugün (27 Ocak 2024) AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını tek tek açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de 25 AK Partili, 5 de Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'li belediye başkan adayı seçime girecek.
AK Parti’nin İzmir adayları A Haber’de!
AK Parti'nin İzmir adayları A Haber'de!
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