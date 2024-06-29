AK Parti’nin insan hakları siyaset belgesi yolda! 7 konuda eğitim verilecek

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı siyaset belgesi hazırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan belge sonbaharda kamuoyuyla paylaşılacak. Belgede AK Parti'nin insan hakları ihlallerine ve darbelere karşı tutumu yer alacak. Bu arada AK Parti teşkilatı da 20 Ağustos itibariyle insan hakları konusunda yedi ayrı başlıkta eğitime tabi tutulacak.

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