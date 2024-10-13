13 Ekim 2024, Pazar
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AK Parti'nin acı günü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
AK Parti'nin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, Betül Önderoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Önderoğlu'nun vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.