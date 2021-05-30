AK Partili kadın vekillerden Elif Şafak'a tepki

AK Partili kadınlar Elif Şafak'a İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi. Şafak'ın Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmaya karşılık AK Parti kadın milletvekilleri Avrupa Konseyi'ne mektup göndererek, "hiçbir akreditasyonu olmayan verilerle Türk kadını ve çocuklar hakkında söyledikleri bizim için yok hükmündedir" dediler.

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