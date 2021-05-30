30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Partili kadın vekillerden Elif Şafak'a tepki

AK Partili kadın vekillerden Elif Şafak'a tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 14:30
Güncelleme:30.05.2021 14:30
AK Partili kadınlar Elif Şafak'a İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi. Şafak'ın Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmaya karşılık AK Parti kadın milletvekilleri Avrupa Konseyi'ne mektup göndererek, "hiçbir akreditasyonu olmayan verilerle Türk kadını ve çocuklar hakkında söyledikleri bizim için yok hükmündedir" dediler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elif Şafak'a tepki
Elif Şafak'a tepki
Cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat yetişti
Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat yetişti
Kilometrelerce kaçtı! Yakalanınca takma dişini arattı
Kilometrelerce kaçtı! Yakalanınca takma dişini arattı
İçme suyuna lağam suyu karıştı iddiası!
İçme suyuna lağam suyu karıştı iddiası!
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
Telafi eğitimi nasıl olacak?
Telafi eğitimi nasıl olacak?
Ölümcül kaçış! Anne ayı...
Ölümcül kaçış! Anne ayı...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Normalleşme 1 Haziran'da başlıyor
Normalleşme 1 Haziran'da başlıyor
Ağrıyla gitti! Çıkanlar doktorları bile şoke etti
Ağrıyla gitti! Çıkanlar doktorları bile şoke etti
Kazadan kurtulan çocuk şoka girdi!
Kazadan kurtulan çocuk şoka girdi!
Daha Fazla Video Göster