02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 18:36
Rize'de AK Partili eski belediye başkanından acı haber geldi. Ardeşen ilçesinde ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile bir şahıs arasında çıkan tartışma gerilim yükselince silahlı kavgaya döndü. Kavgada vurulan eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Partili eski belediye başkanı hayatını kaybetti!
AK Partili eski belediye başkanı hayatını kaybetti!
Maganda kurşunuyla yaralandı
Maganda kurşunuyla yaralandı
Büyükada’nın genç yeteneği!
Büyükada’nın genç yeteneği!
Sarıyer’de yeni provokasyon!
Sarıyer'de yeni provokasyon!
Köyün ortasında dans eden yılanlar kameraya yansıdı
Köyün ortasında dans eden yılanlar kameraya yansıdı
Kayıp profesörden acı haber!
Kayıp profesörden acı haber!
Çatıdan düştü havada asılı kaldı!
Çatıdan düştü havada asılı kaldı!
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı
5 metrelik kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı
Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim
"Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim"
İstanbul’da yeni provokasyon
İstanbul'da yeni provokasyon
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Daha Fazla Video Göster