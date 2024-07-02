AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti!

Rize'de AK Partili eski belediye başkanından acı haber geldi. Ardeşen ilçesinde ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile bir şahıs arasında çıkan tartışma gerilim yükselince silahlı kavgaya döndü. Kavgada vurulan eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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