05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2022 15:21
AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 22 yaşındaki Mert Özoral bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Özoral, bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.
AK Partili yönetici hayatını kaybetti
AK Partili yönetici hayatını kaybetti
Castoro 10 gemisi Karadeniz yolunda
"Castoro 10" gemisi Karadeniz yolunda
Aylarca verdikleri emek boşa gitti! Bir tuşla bütün hayalleri suya düştü: Yeni evli çifte büyük şok
Aylarca verdikleri emek boşa gitti! Bir tuşla bütün hayalleri suya düştü: Yeni evli çifte büyük şok
Şantiye alanına döndü
Şantiye alanına döndü
Ankara’nın oksijen deposuna Büyükşehir darbesi
Ankara’nın oksijen deposuna Büyükşehir darbesi
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Belediyenin yüzde 38 zam ısrarı
Belediyenin yüzde 38 zam ısrarı
Shakira yeni aşka yelken açtı!
Shakira yeni aşka yelken açtı!
İmparator jokeyin hikayesi
"İmparator" jokeyin hikayesi
Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
Trafikte başlayan kavga kazaya döndü!
Trafikte başlayan kavga kazaya döndü!
Yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı
Yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı
Daha Fazla Video Göster