05 Haziran 2022, Pazar
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AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi
AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 22 yaşındaki Mert Özoral bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Özoral, bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.