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AK Parti'den sosyal medyada viral olan klip: 20 yılda Türkiye böyle ayağa kalktı

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Giriş: 06.04.2023 16:40
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yaptığı projeleri anlatan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" adlı kampanya klibi hazırladı. Türkiye’nin 100. yılında dev projelerin anlatıldığı “Milletimin Yıldızıdır Parlayacak” kampanya klibi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İstiklal Marşı’ndan esinlenerek hazırlanan klibe ilişkin İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İlhamı İstiklâl Marşı'mızdan alarak 20 yılda Türkiye’mizde yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif’in ifadesiyle: ‘O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
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