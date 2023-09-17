17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Parti'den İstanbul'a özel 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul

AK Parti'den İstanbul'a özel 2024 seçim şarkısı: Yeniden İstanbul

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2023 14:42
AK Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'a özel seçim şarkısı hazırladı. Şarkıyı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaşırken; "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.

"Yeniden İstanbul" şarkısının klibinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gezileri, mitingleri, seçmenin kendisine gösterdiği teveccüh ve Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nden derlenen görüntülerden oluşuyor.

Klipte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti İstanbul İl Teşikilatı'nın İstanbul'a olan sevgisi anlatılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşi intihar etmeyince öldürmüş
Eşi intihar etmeyince öldürmüş
Kastamonu’da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını
Van’da kahreden olay!
Van'da kahreden olay!
Akran zorbalığına karşı neler yapılmalı?
Akran zorbalığına karşı neler yapılmalı?
Genç Vadi açıldı
"Genç Vadi" açıldı
Tokat’ta gizemli mezar
Tokat'ta gizemli mezar
Alanya’da orman yangını
Alanya'da orman yangını
İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi
İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi
AK Parti’den İstanbul’a özel 2024 seçim şarkısı
AK Parti'den İstanbul'a özel 2024 seçim şarkısı
Arbede sırasında ağabeyini vurarak öldürdü
Arbede sırasında ağabeyini vurarak öldürdü
Batman’da cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
Batman’da cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak
4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak
Daha Fazla Video Göster