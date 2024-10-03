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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgesel savaş çıkabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgesel savaş çıkabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2024 16:55
Güncelleme:03.10.2024 16:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Asıl problem İsrail'i destekleyenler" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgesel savaş çıkabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bölgesel savaş çıkabilir
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