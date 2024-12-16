AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK toplantıları sonrasında açıklamalarda bulundu. "Tarihin doğru tarafında durduk. Arzumuz Suriye'de kapsayıcı yönetim" ifadelerini kullanan Çelik, Suriye için sahada olunduğunu vurguladı. Çelik, "HTŞ'nin hareketinin arkasında Türkiye yok." dedi. Suriye'deki teröre yönelik net mesaj veren Çelik, "Tamamen temizlenmesi gerekiyor. Eninde sonunda terör tasfiye edilecek" ifadelerini kullandı. Batı'nın ikiyüzlü politikasına tepki gösteren Çelik, "Ne Suriye'yi ne bölge barışını düşünüyorlar. Tek mesajları İsrail'in güvenliği. İsrail'in bütün eylemleri uluslararası hukuka aykırı" diye belirtti. MİT Başkanı Kalın'ın Şam ziyaretine yönelik konuşan Çelik, "MİT doğası gereği herkesle görüşür" ifadelerini kullandı.