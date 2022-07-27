27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı'ya son veda: Gözyaşları sel oldu! Başkan Erdoğan'a yazdığı mektubu Binali Yıldırım okudu
İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı gözyaşlarıyla toprağa verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Başkan Yılancı'nın tedavi sürecinde telefon görüşmesi yaptığı Başkan Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu.