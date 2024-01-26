AK Parti belediyeleriyle başlayan yaşlı hizmeti! Devletin şefkatli eli daima omuzlarında

AK Parti belediyeleriyle başlayan evde yaşlı bakım hizmeti ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere ulaşmaya devam ediyor. Belediye ekipleri her gün bu evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımlarını gideriliyor. A Haber de bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.

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