26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Parti belediyeleriyle başlayan yaşlı hizmeti! Devletin şefkatli eli daima omuzlarında

AK Parti belediyeleriyle başlayan yaşlı hizmeti! Devletin şefkatli eli daima omuzlarında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2024 15:31
AK Parti belediyeleriyle başlayan evde yaşlı bakım hizmeti ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere ulaşmaya devam ediyor. Belediye ekipleri her gün bu evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımlarını gideriliyor. A Haber de bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devletin şefkatli eli daima omuzlarında
Devletin şefkatli eli daima omuzlarında
Hangi bölgelere kar yağacak?
Hangi bölgelere kar yağacak?
31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Boşandığı eşini bıçakladı!
Boşandığı eşini bıçakladı!
Son Dakika: Adana’da gece yarısı korkutan deprem!
Son Dakika: Adana'da gece yarısı korkutan deprem!
Yurttan mevsim manzaraları!
Yurttan mevsim manzaraları!
İstanbul’da trafik!
İstanbul’da trafik!
Depremi anlatırken depreme yakalandı!
Depremi anlatırken depreme yakalandı!
Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi!
Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi!
Eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış
Eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
Hayatının dehşetini yaşadı! İşte o anlar
Hayatının dehşetini yaşadı! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster