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Aizanoi Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Romalı kadınlara ait makyaj malzemeleri bulundu

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 13:09
'Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. Antik kentteki kazılarda Romalı kadınların makyaj malzemeleri bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.
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