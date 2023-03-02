Aileyi sözde sağlam bina öldürdü! Öğretmen çift ve ailesi enkazda yok oldu

Riski fark edip önlem almak için harekete geçmişti eda apartmanı sakinleri. Ama binanın yenilenebilmesi için vakitleri olmadı. Sadece o apartmandakiler değil yeni ev sahibi birçok kişi de "deprem" gerçeğini göz önünde bulundurarak seçmişlerdi yeni evlerini. Tıpkı Hatay'da enkaz altında can veren, 4 kişilik "Çapar" ailesi gibi…

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