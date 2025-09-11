Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı

Bugün İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, Furkan K. isimli şahıs kendisine ait tabancayla, cadde üzerinde eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62) isimli vatandaşı hedef alarak defalarca ateş etti. Musa Ç. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise tabancasıyla havaya ateş ederek olay yerinden bir otomobille kaçtı. Musa Ç. tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Furkan K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

