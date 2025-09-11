11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı
Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı

Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 18:13
Bugün İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, Furkan K. isimli şahıs kendisine ait tabancayla, cadde üzerinde eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62) isimli vatandaşı hedef alarak defalarca ateş etti. Musa Ç. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise tabancasıyla havaya ateş ederek olay yerinden bir otomobille kaçtı. Musa Ç. tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Furkan K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı
Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu!
Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu!
Padişah portreli taneler fuarda görücüye çıktı
Padişah portreli taneler fuarda görücüye çıktı
Can Holding binasına çilingir çağırıldı
Can Holding binasına çilingir çağırıldı
Boğazına et kaçan vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı
Boğazına et kaçan vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı
Hayvana eziyet cezasız kalmadı
Hayvana eziyet cezasız kalmadı
Yabancı uyruklu iki dağcı kayboldu
Yabancı uyruklu iki dağcı kayboldu
Ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attı
Ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attı
Konya’da dolu etkili oldu
Konya'da dolu etkili oldu
Yılkı atlarına kurt saldırdı
Yılkı atlarına kurt saldırdı
Kaybolan yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
Kaybolan yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu
Araç yangını paniğe neden oldu
Araç yangını paniğe neden oldu
Daha Fazla Video Göster