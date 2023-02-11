11 Şubat 2023, Cumartesi
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Ailesinin tüm fertleri depremde hayatını kaybetti! Polis memurunun yürekleri dağlayan acısı
Adana’da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Ankara’da eğitimde olduğu için depremden kurtulan polis memuru İbrahim Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını elleriyle toprağa verdi.