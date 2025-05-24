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Ailesinin kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Ailesinin kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.05.2025 12:22
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı verdiği 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi ekiplerin titiz çalışması sonucu arazide gömülü halde bulundu. Arslan'ın cesedinin 43 gün önce gömüldüğü tespit edilirken karı koca çiftin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ailesinin kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
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