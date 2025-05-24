24 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ailesinin kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı verdiği 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi ekiplerin titiz çalışması sonucu arazide gömülü halde bulundu. Arslan'ın cesedinin 43 gün önce gömüldüğü tespit edilirken karı koca çiftin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.