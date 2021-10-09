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Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın mutluluğu kısa sürdü! Evleri tamamen küle döndü

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Giriş: 09.10.2021 15:07
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Vedat Alexander, hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ablası ile birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakılan ve Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander, 33 yıl sonra ailesini buldu. Önce babasına sonra da annesine kavuşan Vedat, annesinin İzmir'de bulunan evine ziyarete gitti. Ancak ailenin mutluluğu kısa sürdü. Vedat ve diğer aile bireylerinin de evde olduğu sırada çıkan yangında ev tamamen kül oldu.
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