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Ailesi Müge Anlı’dan yardım istemişti... Kayıp Erdal Sakın’ın cansız bedeni bulundu! Tüfekle vurularak öldürülmüş

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 10:02
10 gündür kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız için araştırmacı gazeteci Müge Anlı da devreye girdi. Arama çalışmaları sürerken Erdal Sakız'ın cansız bedeni, Sakarya'nın Karasu mevkiinde bir ormanlık alanda bulundu. Evli ve üç çocuk babası Sakız'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
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