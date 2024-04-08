Ailelerin evlat direnişi! Yürekli annelerin evlat nöbeti

Elbette bayrama buruk girenler de var. Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler bir bayramı daha evlatlarından uzak geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ailelerin yanında ve detayları aktardı.

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