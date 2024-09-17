Aileler dikkat! Narin cinayeti çocukları olumsuz etkiledi

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken uzmanlardan aileler için de uyarı geldi. Uzmanlar, küçük çocukların durumdan etkilenmemesi için haber kanalları veya sosyal medyadan önce ailelerin uygun bir dille çocuklarına anlatılması gerektiğini söyledi.

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