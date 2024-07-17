18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Aileler arasında çıkan kavga büyüdü! Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi

Aileler arasında çıkan kavga büyüdü! Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 23:45
Bursa’da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan damadın yakınları, gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla 1 kişi darp edilerek yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 kişiyi sokak ortasında silahla vurup yaraladı!
2 kişiyi sokak ortasında silahla vurup yaraladı!
Yunan şarkıcı Despina’dan Çeşme’de Türk bayrağı hazımsızlığı!
Yunan şarkıcı Despina'dan Çeşme'de Türk bayrağı hazımsızlığı!
Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi
Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi
Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme!
Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme!
Göcek’te kaza sonucu 1 çocuk öldü
Göcek’te kaza sonucu 1 çocuk öldü
Çatalca’da kenevir yetiştiriciliği operasyonu!
Çatalca'da kenevir yetiştiriciliği operasyonu!
Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
Başkent’te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
Başkent'te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu!
Ankara’da sağanak etkili oldu!
Ankara'da sağanak etkili oldu!
Ankara’da korkutucu kaza!
Ankara'da korkutucu kaza!
Yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor!
Yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor!
Daha Fazla Video Göster