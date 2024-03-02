Aileler akran zorbalığına karşı neler yapmalı? Bir çocuk neden 'zorbalık' yapar?

Kazakistan'da bir kreşte yaşanan akıl almaz şiddet gündeme oturdu. Yaşıtları tarafından dakikalarca darp edilen küçük bir çocuk aldığı darbeler sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdi. Kan donduran o anlarda kameralar da kayıttaydı. Öte yandan yapılan araştırmalar okul çağındaki çocukların birçoğunun arkadaşları tarafından ayda en az iki kez akran zorbalığına uğradığı ortaya koyuyor. Uzmanlar bunun hem zorbalığı yapan çocukta hem de zorbalığa maruz kalan çocukta büyük etkilere yol açacağını söylüyor. Peki bir çocuk neden 'zorbalık' yapar? Akran zorbalığına uğrayan çocuk için ne yapmak gerekir? Akran zorbalığı hangi yaş grupları arasında olur? Merak edilen tüm cevapları A Haber canlı yayınına katılan psikolog Betül Bilsel verdi.

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