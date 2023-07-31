Ailede çocukla iletişim nasıl olmalı? İstenmeyen davranışlara nasıl tepki verilmeli?

Sağlıklı bir aile ortamı için en önemli faktörlerden biri de hiç şüphesiz aile içi iletişim. Peki bir aile çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalı? Çocukların davranışları sürekli kontrol edilmeli mi? Çocukla sağlıklı bağ nasıl kurulur? Merak edilenleri Klinik Psikolog Gaye Kağan anlattı.

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