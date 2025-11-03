03 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Aile yılında ailelere dijital destek! Yardımlar cepten takip edilebilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Yılı" kapsamında adım üstüne adım atıyor. "İlk öğretmenim ailem" mobil uygulaması artık ebeveynlerin sadece rehberi değil aynı zamanda maddi ve manevi destek noktası da olacak. Anne-babalar, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarının gelişim sürecine dair bilgiye, tek tuşla ulaşabiliyor. Üstelik doğum yardımı başvuruları yapılabildiği gibi ödemeler de görüntülenebiliyor.