Aile yılında ailelere dijital destek! Yardımlar cepten takip edilebilecek

Aile yılında ailelere dijital destek! Yardımlar cepten takip edilebilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 12:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Yılı" kapsamında adım üstüne adım atıyor. "İlk öğretmenim ailem" mobil uygulaması artık ebeveynlerin sadece rehberi değil aynı zamanda maddi ve manevi destek noktası da olacak. Anne-babalar, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarının gelişim sürecine dair bilgiye, tek tuşla ulaşabiliyor. Üstelik doğum yardımı başvuruları yapılabildiği gibi ödemeler de görüntülenebiliyor.
