Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Bakan Göktaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.