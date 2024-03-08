08 Mart 2024, Cuma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü video mesajla kutladı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla video mesaj yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını belirterek, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak." dedi.