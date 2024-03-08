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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü video mesajla kutladı

İHA
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Giriş: 08.03.2024 09:49
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla video mesaj yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını belirterek, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak." dedi.
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