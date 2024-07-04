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Aile içi kavga kanlı bitti: Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 01:21
Kırıkkale'de aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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