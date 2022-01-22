Aile içi katliam! Anne ve babasını öldüren damat ile eşi ve baldızın yargılanması devam ediyor

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cansız bedenlerini parçalayıp poşetleyerek derin dondurucuda tutan İran uyruklu 35 yaşındaki Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızları olan iki zanlının yargılandığı davada yeni tahliye kararı alındı. Bir önceki duruşmada maktullerin kızlarından biri tahliye edilmişti, tutuklu tutuklu olan öteki zanlının da tahliye edilmesiyle davanın tek tutuklusu damat oldu.