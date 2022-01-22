22 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aile içi katliam! Anne ve babasını öldüren damat ile eşi ve baldızın yargılanması devam ediyor
Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cansız bedenlerini parçalayıp poşetleyerek derin dondurucuda tutan İran uyruklu 35 yaşındaki Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızları olan iki zanlının yargılandığı davada yeni tahliye kararı alındı. Bir önceki duruşmada maktullerin kızlarından biri tahliye edilmişti, tutuklu tutuklu olan öteki zanlının da tahliye edilmesiyle davanın tek tutuklusu damat oldu.