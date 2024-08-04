Aile hekimliklerinde hangi hizmetler sunuluyor? Hangi durumlarda aile hekimliğine başvurmalıyız? Aile hekimliği hakkında merak edilenler…

Birinci basamak hekimleri, bireysel tedavi ile halk sağlığı arasında köprü işlevi görüyor. Bireyler, aile hekimliklerinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti alabiliyor. Aile hekimliklerinde kanser taramaları da yapılabiliyor. Peki aile hekimleri hangi durumlarda tercih ediliyor? Detaylar haberimizde...

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