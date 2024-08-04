04 Ağustos 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aile hekimliklerinde hangi hizmetler sunuluyor? Hangi durumlarda aile hekimliğine başvurmalıyız? Aile hekimliği hakkında merak edilenler…
Birinci basamak hekimleri, bireysel tedavi ile halk sağlığı arasında köprü işlevi görüyor. Bireyler, aile hekimliklerinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti alabiliyor. Aile hekimliklerinde kanser taramaları da yapılabiliyor. Peki aile hekimleri hangi durumlarda tercih ediliyor? Detaylar haberimizde...