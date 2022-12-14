14 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aile boyu 'cinayet' yargılamasında dehşet ifadeler! ''Ben çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek!''
Şişli'de 7 Ocak 2020'de Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, Batuhan Karanlıkoğlu'nu da yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme sanık Muhammed Kutlu?yu 28 yıl 1 ay 15 gün hapis, anne Döndü ve baba Gazi Kutlu'yu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine ölen Ozan Tekcan'ın ailesinin "Layığınızı buldunuz" sözlerine, sanık Döndü Kutlu "Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.