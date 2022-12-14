Aile boyu 'cinayet' yargılamasında dehşet ifadeler! ''Ben çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek!''

Şişli'de 7 Ocak 2020'de Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, Batuhan Karanlıkoğlu'nu da yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme sanık Muhammed Kutlu?yu 28 yıl 1 ay 15 gün hapis, anne Döndü ve baba Gazi Kutlu'yu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine ölen Ozan Tekcan'ın ailesinin "Layığınızı buldunuz" sözlerine, sanık Döndü Kutlu "Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.