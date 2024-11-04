Aidatı kirasını aştı! Gözlerine inanamadı

İstanbul Üsküdar'da dört villadan oluşan butik sitede şaşkına çeviren bir karar alındı. Üstelik sitede kimsenin fikri sorulmadan. Bin lira olan aidat bir anda 54 bin 750 liraya çıkarıldı. Fahiş site aidatını ödemek zorunda kalan kiracı bu haksız aidat artışına itiraz etti.

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