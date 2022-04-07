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Ahşap: Ustanın hazinesi! Ağaca hayat veren eller

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Giriş: 07.04.2022 15:54
Güncelleme:07.04.2022 15:55
Suat Yazıcı hem alaylı hem okullu bir ahşap ustası. Daha çocuk yaşlardayken tezgahın başına geçip yarım asrı o tezgahta ahşap oyarak geçirdi. Teknolojiye dayanmaya çalışıyor Suat usta ama ‘artık o eski merak kalmadı’ diyor. İşte yarım asra sığan ahşap tozlu bir ömrün hikayesi…
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