Ahşap: Ustanın hazinesi! Ağaca hayat veren eller

Suat Yazıcı hem alaylı hem okullu bir ahşap ustası. Daha çocuk yaşlardayken tezgahın başına geçip yarım asrı o tezgahta ahşap oyarak geçirdi. Teknolojiye dayanmaya çalışıyor Suat usta ama ‘artık o eski merak kalmadı’ diyor. İşte yarım asra sığan ahşap tozlu bir ömrün hikayesi…

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