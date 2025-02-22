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Ahmet’in katilleri indirim alacak mı? Yaş indimi olacak mı?

Ahmet’in katilleri indirim alacak mı? Yaş indimi olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 10:15
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir pazar yerinde bıçaklanarak öldürülmesi 7'den 70'e herkesi çok üzdü. Daha gencecik yaşta hayattan koparılan Ahmet'in ailesi büyük acı yaşıyor. Üzüntüleri çok büyük ama diğer yandan da katil zanlılarının gerekli cezayı almasını istiyorlar. Ahmet'i bıçakladıktan sonra yerde tekmeleyen saldırganlar 15 ve 16 yaşlarındaydı. Dolayısıyla cezalarında indirim olabilir. Minguzzi ailesi bunun olmaması için hukuk mücadelesine başladı.
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Ahmet’in katilleri indirim alacak mı? Yaş indimi olacak mı?
Ahmet’in katilleri indirim alacak mı?
Ahmet’in katilleri indirim alacak mı?
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