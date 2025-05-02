Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında katledildi. Onu öldürenler 2 kişiydi. İkisi de tutuklu. Yargılanmaları da devam ediyor. Ama hazırlanan son bilirkişi raporuna göre, Ahmet'le tartışanların sayısı aslında 4'tü. Yani 2 şüpheli daha vardı. Kimlikleri tespit edilmeleri zor olmadı. Şimdi ikisi içinde gözaltı kararı var. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.

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