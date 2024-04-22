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Ahlatlı öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 12:46
Son dakika haberleri... Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, İsrail'in saldırıları sonucu bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Filistinli akranları için tek yürek oldu.


Öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu
Öğrenciler Filistinli akranları için tek yürek oldu
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