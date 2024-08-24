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Ahlat'da “fener alayı” yürüyüşü yapıldı!

Ahlat'da “fener alayı” yürüyüşü yapıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 01:56
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla “Fener Alayı” oluşturuldu. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, açılan Türk bayrağı ve meşalelerle Ulu Camii önüne kadar yürüdü. Burada bir konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat’a yakışan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, pazar günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’tan seslenerek önemli mesajlar vereceğini söyledi.
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Ahlat’da fener alayı yürüyüşü yapıldı!
Ahlat'da “fener alayı” yürüyüşü yapıldı!
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