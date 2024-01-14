Ahırdan sesler yükseldi! İçeri girince dehşete düştüler

Doğum yapacak olan ineğini kontrol etmek için ahıra gelen Hasan Çelik ve oğlu Cemal Çelik, koyunların olduğu bölümden ses geldiğini duydu. İçeri giren baba ve oğul gördükleri karşısında şoke oldu.

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