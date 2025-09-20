20 Eylül 2025, Cumartesi

Ahırdan kaçan buzağı, kara yoluna çıkınca sürücülere zor anlar yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 12:56
Hatay’da ahırdan kaçarak karayoluna çıkan ve sürücülere zor anlar yaşatan buzağının salına salına trafikte gezdiği anlar kameraya yansıdı.
