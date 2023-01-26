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Ahıra giren fil inekleri dehşeti yaşattı o anlar kamerada!

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Giriş: 26.01.2023 11:15
Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Dai Özerk bölgesinde erkek fil ineklerin kaldığı ahırda dehşeti yaşattı. Filin ahırdan birkaç kez çıkıp geri gelerek hayvanlara saldırdı. O anlar ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Ahıra giren fil inekleri dehşeti yaşattı
Ahıra giren fil inekleri dehşeti yaşattı
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