Ahıra giren fil inekleri dehşeti yaşattı o anlar kamerada!

Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Dai Özerk bölgesinde erkek fil ineklerin kaldığı ahırda dehşeti yaşattı. Filin ahırdan birkaç kez çıkıp geri gelerek hayvanlara saldırdı. O anlar ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.