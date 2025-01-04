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Ahilik Müzesi’ni 2024’te 120 bin kişi ziyaret etti

Ahilik Müzesi'ni 2024'te 120 bin kişi ziyaret etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 13:51
Ahilik kültürünün tanıtıldığı müze, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Müzede sergilenen tarihi belgeler, el sanatları eserleri ve görsel sunumlar, ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken, şehre Mersin, Amasya ve İzmir gibi illerden gelen ziyaretçiler, Ahilik hakkında bilgi sahibi oluyor. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı müzeyi 2024 yılında 120 bin kişi ziyaret etti.
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Ahilik Müzesi’ni 2024’te 120 bin kişi ziyaret etti
Ahilik Müzesi’ni 2024’te 120 bin kişi ziyaret etti
Ahilik Müzesi'ni 2024'te 120 bin kişi ziyaret etti
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